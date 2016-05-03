بالفيديو والصور: فنانة تبدع في الرسم على الفم

أبدعت خبيرة الماكياج لورا جينكينسون رسم الشخصيات الكرتونية الشهيرة والنجوم في مساحة ضيقة من الوجه وهي منطقة الذقن والفم، مستخدمة الشفتين والأسنان كجزء من رسوماتها.

ونشرت لورا رسوماتها على صفحتها بـ"انستغرام" لتحصد آلاف المشاهدات والإعجاب بهذا النوع من الفن الجديد، فضلاً عن دروس في الجمال وفن المكياج، ومن أشهر رسوماتها كايلي جينر في وضع العبوس، وبكاء كيم كارداشيان والأرنب جيسيكا، وليزا سيمبسون، إلى جانب الرموز التعبيرية.

وبحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية، فإن لورا استطاعت أن تجعل لكل صورة حالتها النفسية الخاصة بها مستخدمة شفتيها سواء بالضحك أو البكاء أو الغضب أو غير ذلك، ومنها تقليد يودا من فيلم حرب النجوم، ودوبي قزم المنزل من سلسلة هاري بوتر، والوحش كوكي.

وقالت لورا إنها استوحت عملها من أعمال الفنان الراحل روبن ويليامز وفنانين آخرين على انستغرام، فقررت الرسم على مكان جديد وغريب وبكمية كبيرة، فبدأت بتنفيذ صورة واحدة أسبوعياً، مستخدمة أدوات مكياج العادية.

ولورا التي تخصصت في الماكياج المسرحي، تؤكد أن الأمر سهل وبسيط للغاية، لكن الصعوبة في إيجاد الصورة المناسبة من حيث الدقة، ثم تبدأ الرسم بعد التقاط الصورة عبر المرآة، وعبرت لوا عن بالغ سعادتها بردود الأفعال الإيجابية باعتبار أنها استطاعت أن تجلب السعادة والفرح ولو قليلاً من خلال فنها.