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بالفيديو: أمريكية تقاضي "ستاربكس" لوضعها ثلجا في مشروباتها

3/5/2016

إعداد مشروب مثلج في ستاربكس-رويترز

أقامت امرأة من شيكاغو دعوى أمام محكمة اتحادية تتهم فيها شركة ستاربكس أكبر سلسلة مقاه في العالم بأنها تضع ثلجا أكثر من اللازم في مشروباتها المثلجة وطلبت تعويضا قدره خمسة ملايين دولار.

وجاء في الدعوى التي أقامتها ستاسي بينكوس في شيكاغو الأسبوع الماضي أن مشروبات الشاي والقهوة المثلجة التي تقدمها ستاربكس تحتوي على كمية من المشروب أقل من المعلنة.

وتشير الدعوى إلى أن المشروب المثلج الذي يقال إنه يحتوي على 25 أوقية لا يحتوي في الواقع إلا على 14 أوقية فقط.

وقالت ستاربكس في رد لرويترز عبر البريد الالكتروني إن الدعوى "لا أساس لها".

وقالت متحدثة باسم الشركة إن "زبائننا يتفهمون ويتوقعون أن يكون الثلج مكونا أساسيا لأي مشروب مثلج."

وأضافت "إذا لم يكن الزبون راضيا عن المشروب فإننا نعيد إعداده بكل سرور."

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