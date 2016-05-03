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باكستاني يفقد 33 من عائلته أثناء الاحتفال بولادة حفيده!

3/5/2016
وفاة 33 با كستاني بسبب حلوى مسممة (ميرور)

ألقت الشرطة الباكستانية القبض على اثنين من أصحاب المخابز وعامل، بعد وفاة 33 شخصاً، بينهم 5 أطفال، أثناء احتفال رجل بولادة حفيده، بعد أن تناول المدعوون حلويات مسمومة بمبيدات حشرية.

وبحسب صحيفة ميرور البريطانية، فقد اشترى رجل هذه الحلويات من نوع البونبون من متجر في منطقة كارور لال إيسان بإقليم البنجاب شرق  باكستان، الأسبوع الماضي، للاحتفال بولادة حفيده، لكن الفرحة انقلبت إلى مجموعة أحزان حين توفي 10 أشخاص في نفس يوم الاحتفال إثر تسممهم.

ثم ارتفع عدد المتوفين جراء التسمم إلى 23 ثم إلى 33، بينهم والد الرضيع الجديد وعمته و6 من أعمامه، فضلاً عن 13 آخرين تحت العلاج بالمستشفى، وتم القبض على المتهمين الثلاثة أصحاب محلات الحلوى والعاملين الذين اشترى الرجل منهم الحلوى، وفقاً لما نقلته صحيفة ديلي ميل البريطانية عن وكالة فرانس برس.
حلوي مسممة تتسبب في مقتل 33 باكستانياً (ديلي ميل)

وقال رميز البخاري، كبير الشرطة، إنه بجوار محل الحلويات يقع متجر للعقاقير كان قيد الترميم ووضع صاحبه منتجاته عند جاره بائع الحلوى لحفظها في مكان آمن، ويرجح أن أحد الخبازين ربما يكون قد استخدم بالخطأ علبة مبيد حشري بالخطأ في صناعة الحلوى.

وقد رصدت الشرطة مبيدا حشريا في الحلوى التي تناولها 52 شخصاً، لافتة إلى أن المتهمين سيمثلون أمام المحكمة يوم الاثنين، ويذكر أن باكستان تفتقر لمعايير السلامة الخاصة بالأغذية، ونادراً ما يتم تنفيذ قوانين الصحة العامة بها.

 

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