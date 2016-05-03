العمال البريطاني يعلق عضوية عضو لانتقاده إسرائيل

حزب العمال البريطاني يفصل أحد عضائه (ارشيف)

علق حزب العمال البريطاني عضوية إلياس عزيز، عضو مجلس بلدية مدينة نوتنغهام، على خلفية انتقاده إسرائيل على وسائل التواصل الاجتماعي.

وقال بيان صادر عن الحزب الاثنين إن عضوية عزيز في الحزب، تم تعليقها، في إطار التحقيقات الجارية حاليا.

وكان عزيز قد كتب عام 2014، في صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، اقتراحا بنقل إسرائيل إلى الولايات المتحدة الأمريكية، كما شارك بعدد من الصور، داعيا الإسرائيلين إلى "التوقف عن شرب دم غزة".

وقالت وسائل الإعلام البريطانية، إنه لم يصدر أي تعليق من عزيز، بخصوص تعليق عضويته في الحزب.

وكان حزب العمال البريطاني قد علق خلال الأسبوع الماضي، عضوية البرلمانية ناز شاه ( باكستنانية الأصل)، لمشاركتها على فيسبوك عام 2014، في اقتراح بنقل إسرائيل إلى الولايات المتحدة، كما علق عضوية عمدة لندن السابق كين ليفنغستون، الذي دافع عن شاه، خلال مشاركته في برنامج تلفزيوني لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي).