الاتحاد الأوربي ينتقد اقتحام نقابة الصحفيين المصريين

مقر بعثة الاتحاد الأوروبي في مصر

انتقد بيان للمتحدث الرسمي باسم الاتحاد الأوربي مداهمة قوات الأمن لمقر نقابة الصحفيين المصريين بوسط العاصمة المصرية القاهرة.

وقال البيان إن " مداهمة قوات الأمن المصرية لمبنى نقابة الصحفيين في الأول من مايو تطور مقلق".

وأضاف الاتحاد الأوروبي أن ذلك " يعكس توجها لتضييق الخناق على المجتمع المدني وحرية التعبير وأن ذلك اتضح في حملة الاعتقالات التي ضمت أعدادا كبيرة على إثر مظاهرات أبريل".

وقال البيان إن "حرية التجمع وحرية الصحافة من أساسيات الديمقراطية وذلك لضمان سماع كافة الأصوات السلمية واحترامها".

وطالب البيان بإطلاق سراح المعتقلين بسبب التعبير عن آرائهم، مشيرا إلى أنه " ينبغي أن يكون القانون المنظم لحق التجمع متفقا مع الدستور المصري".