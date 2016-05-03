"ابن عرس" يعطل أكبر مضخم للجسيمات في العالم

دخل حيوان ابن عرس في أكبر مضخم للجسيمات في العالم، متسبباً بتماس كهربائي أدى إلى عطل في المصادم الهادروني الكبير (إل إتش سي) في المنظمة الأوروبية للأبحاث النووية (سيرن) عند الحدود الفرنسية السويسرية.

وكشفت المنظمة في تقرير أنشطتها اليومية أن المصادم الهادروني الكبير "تعرض لخلل كهربائي حاد الجمعة عند الساعة 5,30 "، موضحة أن العطل ناجم عن "تماس كهربائي تسبب به حيوان ابن عرس" في المصادم ومشيرة إلى أن محولا بطاقة 66 كيلوفولت قد تضرر.

وقال الناطق باسم "سيرن" أرنو مارسولييه في تصريحات لهيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" إن أعمال إصلاح العطل ستستغرق أياما عدة، مؤكدا نفوق الحيوان الذي لم يصمد في وجه الصدمة الكهربائية.

وهذه ليست المرة الأولى التي يعكر فيها انتظام العمل في هذه المنشأة، ففي سنة 2009، أوقع طير صغير قطعة خبز على خط إمداد كهربائي خارجي، ما أدى الى تدهور في نظام التبريد.

ويتضمن المصادم الهادروني الكبير الواقع عند الحدود الفرنسية السويسرية نفقاً دائرياً يمتد على 27 كيلومتراً.

ويعتبر "إل إتش سي" أقوى مصادم للجسيمات في العالم وهو سمح سنة 2012 بتأكيد وجود بوزون هيغز الذي يعد النقطة الرئيسية في الهيكلية الأساسية للمادة، ومن شأنه أن يساعد في حل ألغاز كونية أخرى.