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أتلتيكو مدريد إلى نهائي أبطال أوربا على حساب البايرن

3/5/2016

بلغ أتلتيكو مدريد الإسباني النهائي الثاني له في ثلاث سنوات برغم خسارته على أرض بايرن ميونيخ الألماني 1-2 الثلاثاء في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوربا لكرة القدم على ملعب "اليانز ارينا"، وذلك لفوزه ذهابا 1-صفر.

وسجل الفرنسي انطوان غريزمان هدف أتلتيكو (54)، والإسباني تشابي الونسو (31) والبولندي روبرت ليفاندوفسكي (74)هدفي بايرن.

ويلتقي أتلتيكو، الذي أصبح ثالث فريق إسباني على التوالي بعد ريال مدريد وبرشلونة يقصي بايرن في نصف النهائي، مع الفائز من مواجهة مواطنه ريال مدريد ومانشستر سيتي الإنجليزي (صفر-صفر ذهابا) المقررة الأربعاء.

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