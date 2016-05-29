هجمات أسماك القرش تسجل رقما جديدا في 2016

سمكة قرش – أرشيف

توقع خبير زيادة في عدد هجمات أسماك القرش حول العالم هذا العام بما يفوق الرقم الذي سجل العام الماضي، وذلك مع بداية الموسم الصيفي على شواطئ الولايات المتحدة.

وقال "جورج بيرغس" الذي يشرف على قاعدة البيانات فيما يعرف بملف هجمات أسماك القرش الدولية في جامعة فلوريدا، في مقابلة أجريت قبيل عطلة يوم الذكرى التي تؤشر على البداية غير الرسمية لموسم العطلات الصيفية الأمريكي"سنشهد عضات هذا العام أكثر من العام الماضي".

وذكر "بيرغس" أن عام 2015 شهد 98 هجوما لأسماك القرش على البشر من بينها ست قاتلة.

وأوضح أن ارتفاع عدد الهجمات يعود إلى تعافي أعداد أسماك القرش من انخفاض تاريخي عانت منه في التسعينيات، وكذلك زيادة أعداد سكان المعمورة مع ارتفاع درجات الحرارة الذي يدفع المزيد من الناس إلى السباحة؛ لكن الجامعة لفتت الانتباه إلى أن هجمات القرش القاتلة نادرة على الرغم من بشاعتها.