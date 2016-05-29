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مصر: حكم عسكري بإعدام 8 من رافضي الانقلاب

29/5/2016

أحمد الغزالي، وصفه بيان الجيش بالإرهابي

 قضت محكمة القاهرة العسكرية اليوم الأحد بالإعدام شنقا على 8 من رافضي الانقلاب العسكري والسجن المؤبد على 12 آخرين، والسجن 15 عاما على 6 آخرين وبراءة 2 آخرين.

 

وأدانت المحكمة العسكرية المتهمين "بالاشتراك في اغتيال رجال الجيش والشرطة"، بينما نفى المتهمون على مدار محاكمتهم الاتهامات المنسوبة لهم، قائلين إنهم تعرضوا لتعذيب شديد للإقرار بالاتهامات.

 

والصادر بحقهم أحكاما بالإعدام هم أحمد عبد الباسط، وعبدالله نور الدين (غيابيًا) وحضوريًا أحمد أمين الغزالي، عبد البصير عبد الرءوف، محمد فوزي عبدالجواد، رضا معتمد فهمي، أحمد مصطفى أحمد ومحمود الشريف.
والمحكوم عليهم بالمؤبد حضوري هم: خالد أحمد مصطفى، أحمد مجدي سيد، عمر محمد علي، عبدالله كمال حسن نادي، صهيب سعد، أحمد محمد سليمان إبراهيم.

والمحكوم عليهم بالمؤبد غيابي هم: خالد جمال، مصطفى أحمد أمين، حسن عبد الغفار عبد الجواد، أحمد سعد إسماعيل، إسلام عبد الستار، عبد الرحيم مبروك.

والمحكوم عليهم بالسجن 15 عاما هم: عبد الله صبحي أبو القاسم، هشام محمد السعيد، عبد الرحمن البيالي، محمد محسن محمود محمد، ياسر محمد علي إبراهيم، إيهاب ايمن عبد اللطيف.

كما قضت المحكمة بالبراءة على كلا من: أحمد عبد العزيز محمد محمود، وعصام حسنين موسى. 

المصدر : الجزيرة مباشر
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