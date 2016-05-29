مصر: حبس أمناء شرطة لضربهم مواطن حتى الموت

اعتداءات الشرطة المصرية طالت عشرات المواطنين (الجزيرة-أرشيف)

قال مصدر قضائي في مصر إن النيابة العامة أمرت مساء أمس السبت بحبس ثلاثة رجال شرطة أربعة أيام على ذمة التحقيق في واقعة ضرب مواطن بقسم شرطة حتى الموت وذلك في أحدث حلقة في سلسلة تجاوزات ارتكبها رجال شرطة بحق مواطنين في الآونة الأخيرة.

وأضاف المصدر أن النيابة وجهت لرجال الشرطة الثلاثة وهم: ضباط صف برتبة أمين شرطة تهمتي استعمال القسوة وضرب المواطن حسين فرغلي حتى الموت بقسم شرطة حي الوايلي في القاهرة.

وتابع أن النيابة أخلت سبيل ضابط وشرطيين آخرين من قوة القسم بكفالة قدرها خمسة آلاف جنيه (563.07 دولار) على ذمة القضية.

وقالت وزارة الداخلية في بيان صدر الجمعة إن القتيل وأقاربه اشتبكوا مع قوة من قسم شرطة الوايلي حاولت إطلاق سراح شخص كان يحتجزه فرغلي بسبب خلافات مع مالك العقار الذي يسكن به على قيمة الإيجار وهو ما أدى إلى إصابة المستأجر وحدوث تلفيات بإحدى سيارات الشرطة.

وأضافت أن الشرطة تمكنت من إطلاق سراح المحتجز الذي "كان مقيداً ومصاباً بعدة جروح وكدمات متفرقة بالجسم… وأثناء اتخاذ الإجراءات القانونية بالقسم شعر المدعو حسين فرغلي بحالة إعياء وتم نقله على الفور لمستشفى دار الشفاء إلا أنة توفي إلى رحمة الله عقب وصوله".

ويوم 18 مايو/أيار الجاري أحالت النيابة العامة تسعة أمناء شرطة لمحاكمة عاجلة بتهمة التعدي على طبيبين داخل مستشفى عام في القاهرة في وقت سابق هذا العام.

وفي الشهر الماضي أحالت النيابة أمين شرطة إلى المحاكمة الجنائية بتهمة قتل بائع بالرصاص والشروع في قتل شخصين آخرين خلال مشاجرة اندلعت بينهم بسبب خلاف على سعر مشروب في ضاحية بالقاهرة.

