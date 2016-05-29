فيديو: الاعتداء على نائبة ألمانية بسبب موقفها من اللاجئين

ألقى محتج بفطيرة من الشوكولاتة في وجه عضو بارزة بحزب لينكه اليساري المتطرف في ألمانيا عقابا لها على موقفها المناهض للاجئين.

وأعلنت منظمة مناهضة للفاشية مسؤوليتها عن الهجوم، وقالت إنه يأتي اعتراضا على موقف النائبة سارا فاجنخت التي تطالب بتحديد سقف لعدد اللاجئين الذين تقبلهم ألمانيا.

كانت فاجنخت تجلس في الصف الأمامي خلال كلمة افتتاحية بمؤتمر الحزب عندما وقف شاب أمامها وألقى بالفطيرة على وجهها، قبل أن يهتف بكلمات يبدو أنها شعارات.

وأوقف رئيس الحزب كلمته، كما طلب أحد مسؤولي الحزب من الصحفيين عدم التقاط صور للحادث.

واقتاد الأمن الرجل الذي ألقى الفطيرة من دون أن يبدي أي مقاومة.

وواجهت فاجنخت رد فعل عنيفا في حزبها عندما تحدثت عن ضرورة وضع حد أقصى لعدد اللاجئين الذين تقبلهم ألمانيا.

وتعد فاجنخت ثاني سياسية ألمانية تتعرض لهجوم بهذا الشكل خلال العام الحالي بسبب موقفها تجاه طالبي اللجوء.

وتعرضت بياتريس فون ستورش المنتمية لحزب "البديل من أجل ألمانيا" المناهض للمهاجرين لهجوم مماثل الشهر الماضي.