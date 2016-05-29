شاهد: لحظة إنقاذ مواطن حاصرته السيول

تمكن رجال شرطة وإطفاء صينيون من إنقاذ شخص حاصرته المياه في أحد الأنهار لعدة ساعات بعدما ضربت السيول مقاطعة أنهوي شرقي الصين.

وكان الرجل عالقا على أحد القوارب في وسط النهر، على بعد نحو خمسين مترا من الضفة. وقد أخفق في العودة إلى البر بسبب ارتفاع مياه النهر في أعقاب أمطار غزيرة.

وقام رجال الشرطة والإطفاء بإرسال حبل إلى الرجل العالق بواسطة بندقية مخصصة لهذا الغرض. ومن خلال هذا الحبل تم إرسال بدلة إنقاذ لمساعدة الرجل على الوصول للضفة.

وقال الرجل إنه كان يحاول إنقاذ قاربه بعدما جرفته مياه الفيضان، فجرفته المياه هو الآخر، وظل عالقا في المياه لساعات.