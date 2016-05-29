شاهد: حريق في دار مسنين بأوكرانيا يودي بحياة 17 شخصا

قُتل سبعة عشر شخصا في حريق شب داخل دار لرعاية المسنين في ضواحي العاصمة الأوكرانية كييف، وفق ما أعلنت وزارة الحالات الطارئة.

وقالت خدمة الطوارئ الأوكرانية إن الحريق اندلع في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد في مبنى خاص من طابقين كان يقيم به 35 شخصا بشكل مؤقت في قرية "ليتوتشكي" شمال شرق كييف.

وتمكنت وحدات خدمة الطوارئ من إنقاذ 18 شخصا، نُقل البعض منهم إلى مستشفى للعلاج من حروق تختلف شدتها

وذكرت الحكومة في بيان أن الرئيس الأوكراني "بيترو بوروشينكو" أُبلغ بوقوع الحادث، وأن رئيس الوزراء "فلاديمير غرويسمان" كلف لجنة خاصة بالتحقيق في ما وصفها "المأساة الرهيبة".