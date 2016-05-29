شاهد: تلاميذ يطاردهم "الموت" كلما ذهبوا إلى المدرسة

قرية صغيرة نائية في غربي الصين أصبحت تحت الأضواء بعد التقاط صحفي لصور لطلاب يقومون برحلة محفوفة بالمخاطر ذهابا وإيابا إلى المدرسة.

خمسة عشر طفلا من القرية يضطرون إلى تسلق نحو 800 متر على منحدر شديد الانجراف من أجل الوصول إلى المدرسة.

الرحلة تستغرق نحو ساعتين ونصف ويضطرون خلالها إلى تسلق سلالم بعضها معلق بشكل عامودي على جانب الجبل من أجل الوصول إلى قرية على قمة الجبل.

وقالت وسائل إعلام محلية إن هذه الرحلة المحفوفة بالمخاطر تكلف الناس حياتهم حتى أن رجل في الأربعينيات من عمره توفي بعد سقطوه من الجبل أثناء إحدى هذه الرحلات.

واضطر الأهالي للعيش في القرية النائية منذ سنوات هربا من الحروب المحلية في منطقتهم.

وبعد تسليط الضوء على معاناة الأطفال وعدت الحكومة المحلية ببناء مجموعة من السلالم الفولاذية لتجنيبهم خطر السقوط.