شاهد: برازيليون يطورون مقعدا يتحرك بإيماءات الوجه!

طور باحثون برازيليون مقعدا متحركاً يعمل بالطاقة التي يمكن السيطرة عليها من خلال حركات الوجه أو الرأس أو قزحية العين.

ويقول الباحثون إن البرنامج المُطور يمكن أن يستخدم من قبل الناس الذين يعانون من السكتة الدماغية وذلك من خلال حركات بسيطة بالفم والأنف والعينين يمكن ترجمتها إلى أوامر.

والكاميرا "3D RealSense" المثبتة في الكرسي تستطيع تحديد 78 نقطة في الوجه، والكاميرا تم تركيبها على جهاز كمبيوتر محمول يعالج ويرسل الأوامر مباشرة بإيماءات بسيطة تحرك الكرسي، كما أن الكرسي مثبت به خدمة "واي فاي" لإمكانية التحكم عن بعد.

وبدأ فريق البحث في جامعة ولاية كامبيناس في سان باولو، دراسة الإشارات التي تسمح الاتصالات بين الدماغ والأجهزة الخارجية في عام 2011.

وقال باولو بينيرو غورخيل، واحد من فريق البحث ومؤسس شركة ناشئة هوو بوكس للمساعدة تطوير المشروع لتسويقه، إن هذا البرنامج هو الأول في العالم القادر على استخراج تعابير الوجه المستخدم للسيطرة على كرسي متحرك دون أن تحتاج إلى وضع جهاز استشعار على وجه المستخدم وهي تعمل مع كفاءة كبيرة، مما يتيح للمريض استخدام الكرسي المتحرك في حياته اليومية.

وأضاف الباحثون أنهم طبقوا تقنيتهم على كرسي كهربائي تقليدي، واستبدلوا عصى التحكم بأجهزة استشعار لقياس المسافات بين الأشياء، ويأمل فريق تطوير المشروع بأن يكون الكرسي الجديد متاحاً في الأسواق خلال العامين المقبلين.