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شاهد: استقبال أسطوري لنجوم ريال مدريد في إسبانيا

29/5/2016

واصل أنصار فريق ريال مدريد الإسباني احتفالاتهم بتتويج فريقهم وإحراز لقبه الحادي عشر في دوري أبطال أوربا بعدما تغلب على جاره ومنافسه العنيد أتلتيكو مدريد بركلات الترجيح.

واستقبل الآلاف من أنصار الفريق الحافلة التي أقلت اللاعبين من المطار قادمون من إيطاليا إلى ساحة ميدان بلازا مايور في مدريد، حيث استقبلهم جمهور النادي الملكي باحتفالات أسطورية.

وفاز ريال مدريد على أتلتيكو مدريد 5 / 3 بركلات الترجيح بعد التعادل بهدف لكل منهما في الوقتين الأصلي والإضافي بالمباراة النهائية التي أقيمت بينهما  أمس السبت على استاد سان سيرو (جوزيبي ميازا) بمدينة ميلانو الإيطالية.

المصدر : الجزيرة مباشر
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