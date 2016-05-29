شاهد: استقبال أسطوري لنجوم ريال مدريد في إسبانيا

واصل أنصار فريق ريال مدريد الإسباني احتفالاتهم بتتويج فريقهم وإحراز لقبه الحادي عشر في دوري أبطال أوربا بعدما تغلب على جاره ومنافسه العنيد أتلتيكو مدريد بركلات الترجيح.

واستقبل الآلاف من أنصار الفريق الحافلة التي أقلت اللاعبين من المطار قادمون من إيطاليا إلى ساحة ميدان بلازا مايور في مدريد، حيث استقبلهم جمهور النادي الملكي باحتفالات أسطورية.

وفاز ريال مدريد على أتلتيكو مدريد 5 / 3 بركلات الترجيح بعد التعادل بهدف لكل منهما في الوقتين الأصلي والإضافي بالمباراة النهائية التي أقيمت بينهما أمس السبت على استاد سان سيرو (جوزيبي ميازا) بمدينة ميلانو الإيطالية.