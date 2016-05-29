البث الحي
منوعات

شاهد: أولاند وميركل يحييان ذكرى 100 عام على معركة فيردان

29/5/2016

بعد 100 عام على معركة فيردان، أحيا الرئيس الفرنسي فرنسوا أولاند والمستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، اليوم الأحد، ذكرى واحدة من أكثر المعارك دموية في الحرب العالمية الأولى.

وفي مدينة فيردان الفرنسية، وضع أولاند وميركل أكاليل الزهور على مقبرة ضحايا معركة فيردان على أنغام الموسيقى الوطنية الفرنسية.

وتذكر هذه الخطوة بتلك التي قام بها في 1984 المستشار الألماني الأسبق هلموت كول والرئيس الفرنسي حينذاك فرنسوا ميتران في دوومون في مبادرة أصبحت رمزاً للمصالحة الألمانية الفرنسية.

وبحسب وكالة الأنباء الفرنسية، بدأت مراسم إحياء الذكرى بزيارة إلى المقبرة الألمانية في كونسوفوا كما فعل كول وميتران تماماً في 1984، ثم توجه أولاند وميركل الى مدينة فيردان.

وينضم إليهما لاحقاً رئيسا المفوضية الأوربية والبرلمان الأوربي جان كلود يونكر ومارتن شولتز لزيارة مقبرة دوومون الهائلة التي تضم بقايا 130 الف جندي فرنسي وألماني.

وفي الوقت نفسه، قرعت الأجراس على بعد بضعة كيلومترات في ذكرى المعركة التي سقط فيها أكثر من 300 الف قتيل من الجانبين، وتوفي آخر شاهد عليها في عام 2008.

وقال الرئيس الفرنسي إنه يريد أن يجعل من هذه الذكرى رسالة لتنوير عالم اليوم في ضوء تاريخ انتحار الأمم التي تسقط في دوامة النزعة القومية، ولفت إلى أن ما يجب إنجازه مع ميركل لم يعد المصالحة لأنها تمت بالفعل بل يجب التفكير فيما يمكن فعله في هذه اللحظة الدقيقة لأوربا.

وأكدت ميركل التي رأت في دعوتها إلى فيردان دليلا على ثقة كبيرة، أن أوربا تواجه بدون شك مهام صعبة، لكنها أضافت أن أوربا حققت ونجحت في الكثير من الأمور أيضاً، مشددة على القدرة الفرنسية الألمانية على ايجاد تسويات. 

ومعركة فيردان أشهر المعارك وأطولها أثناء الحرب العالمية الأولى حيث استمرت لمدة 11 شهراً في الفترة من فبراير/شباط إلى ديسمبر/كانون الأول 1916م وتقع فيردان –إحدى أقدم مدن فرنسا- على نهر ميوز في الجانب الشمالي من فرنسا على بعد نحو 80 كيلومتراً من الحدود الألمانية.

 

المزيد من منوعات

بارتفاع 50 مترا.. شاب يدخل "غينيس" بأسرع تسلق للحبل (فيديو)

الرياضي الجنوب أفريقي "توماس بتلر فان توندر" موسوعة غينيس للأرقام القياسية، بأسرع تسلق للحبل

فندق باريسي مهجور جراء كورونا يفتح أبوابه للمشردين (صور)

يمثل الفندق قاعدة آمنة يمكن من خلالها محاولة إعادة بناء حياة جددية للمهاجرين وطالبي اللجوء (رويترز)

هجوم على إعلامية مصرية بسبب تعذيبها ثعلب صحراوي على الهواء (فيديو)

ثعلب بين يدي صياد في حلقة البرنامج (موافع التواصل)

طفل سوداني يحتج على إغلاق مراكز تحفيظ القرآن الكريم (فيديو)

صورة أرشيفية ( مواقع التواصل الاجتماعي)
الأكثر قراءة

أذربيجان تعلن عدد قتلى جنودها في نزاع كاراباخ

قوة "حفظ السلام" الروسية في إقليم ناغورني كاراباخ (روتيرز)

لاعب يعتدي على الحكم بضربة بهلوانية والجمهور يشاركه (فيديو)

لاعب يعتدى على الحكم بضربة بهلوانية (مواقع التواصل الإجتماعي)

هل يشهد العالم نهاية فيروس كورونا قريبا؟

حتى مساء الخميس، تجاوز عدد مصابي كورونا بالعالم، 65 مليونا و200 ألفا (رويترز)

وليد الجاسم.. أول فنان إماراتي يصل إسرائيل بعد التطبيع (فيديو)

المطرب الإماراتي وليد الجاسم وصل إلى إسرائيل (مواقع التواصل الاجتماعي)