البث الحي
منوعات

سيميوني: لا أحد يتذكر الفريق الخاسر

29/5/2016

الأرجنتيني دييجو سيميوني المدير الفني لأتلتيكو مدريد

أعرب الأرجنتيني دييجو سيميوني المدير الفني لأتلتيكو مدريد عن حزنه العميق لخسارة فريقه فرصة التتويج بلقب دوري أبطال أوربا.

ومُني أتليتكو بالهزيمة أمام ريال مدريد 3/5 بركلات الترجيح خلال المباراة النهائية التي جرت مساء السبت على ملعب سان سيرو في ميلانو الإيطالية.

وبات أتلتيكو مدريد أول فريق يخسر المباراة النهائية لدوري الأبطال ثلاث مرات دون أن يتوج باللقب وذلك بعد خسارته أمام ريال مدريد في نهائي 2014 وأمام بايرن ميونيخ الألماني في نهائي 1974.

وأطاح أتلتيكو ببرشلونة وبايرن في دور الثمانية ودور قبل النهائي من النسخة الحالية للبطولة، ولكن في مباراة الأمس وقف الحظ في صف النادي  الملكي ليهديه اللقب الحادي عشر له في البطولة.

وقال سيميوني "لقد بدأنا المباراة بشكل سيء ولكن في الشوط الثاني سنحت الفرصة لإدراك التعادل سريعا".

وأضاف "هم أيضا سنحت لهم بعض الفرص، لكننا نجحنا في تسجيل هدف التعادل، المباراة كانت تكتيكية من الدرجة الأولى ومرهقة جدا للفريقين".

وأشار "بالنسبة لي لا أحد يتذكر الفريق الثاني، الفريق الخاسر، لقد خسرت المباراة النهائية مرتين، وعلينا أن نتجاوز ذلك ونداوي جراحنا".

المزيد من منوعات

بارتفاع 50 مترا.. شاب يدخل "غينيس" بأسرع تسلق للحبل (فيديو)

الرياضي الجنوب أفريقي "توماس بتلر فان توندر" موسوعة غينيس للأرقام القياسية، بأسرع تسلق للحبل

فندق باريسي مهجور جراء كورونا يفتح أبوابه للمشردين (صور)

يمثل الفندق قاعدة آمنة يمكن من خلالها محاولة إعادة بناء حياة جددية للمهاجرين وطالبي اللجوء (رويترز)

هجوم على إعلامية مصرية بسبب تعذيبها ثعلب صحراوي على الهواء (فيديو)

ثعلب بين يدي صياد في حلقة البرنامج (موافع التواصل)

طفل سوداني يحتج على إغلاق مراكز تحفيظ القرآن الكريم (فيديو)

صورة أرشيفية ( مواقع التواصل الاجتماعي)
الأكثر قراءة

أذربيجان تعلن عدد قتلى جنودها في نزاع كاراباخ

قوة "حفظ السلام" الروسية في إقليم ناغورني كاراباخ (روتيرز)

لاعب يعتدي على الحكم بضربة بهلوانية والجمهور يشاركه (فيديو)

لاعب يعتدى على الحكم بضربة بهلوانية (مواقع التواصل الإجتماعي)

هل يشهد العالم نهاية فيروس كورونا قريبا؟

حتى مساء الخميس، تجاوز عدد مصابي كورونا بالعالم، 65 مليونا و200 ألفا (رويترز)

وليد الجاسم.. أول فنان إماراتي يصل إسرائيل بعد التطبيع (فيديو)

المطرب الإماراتي وليد الجاسم وصل إلى إسرائيل (مواقع التواصل الاجتماعي)