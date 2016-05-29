رئيس وزراء كندا يسعى لتقنين الانتحار

رئيس وزراء كندا جاستن ترودو

قال رئيس وزراء كندا جاستن ترودو إن مشروع قانون يجيز الانتحار بمساعدة طبية في كندا سيحقق التوازن بين الدفاع عن الحقوق الأساسية والحماية من الانتهاكات مشيرا إلى أن عدم الموافقة عليه سيثير حالة من الغموض.

ويسمح التشريع الذي طرحته الحكومة الليبرالية برئاسة ترودو للمرضى المصابين بأمراض يتعذر علاجها أو المصابين بحالات إعاقة بالانتحار بمساعدة طبية؛ لكنه لم يصل إلى حد منح القصر والمصابين بأمراض عقلية هذا الحق.

وقال ترودو للصحفيين في مؤتمر الحزب في وينيبج بإقليم مانيتوبا الكندي إن "هناك أناس يعتقدون أنه ينبغي علينا الذهاب بمشروع القانون لأبعد من ذلك وهناك من يظن أننا ابتعدنا أكثر من اللازم".

وأضاف قائلا " ما نركز عليه هو اتخاذ تلك الخطوة الأولى بمسؤولية وبحرص لتحقيق التوزان الصحيح بين حماية الكنديين والدفاع عن الحقوق والحريات وأنا واثق من تحقيق هذا التوازن الصحيح."

وألغت المحكمة العليا في كندا حظرا على الانتحار بمساعدة طبية العام الماضي ومنحت الحكومة الجديدة حتى السادس من يونيو/ حزيران لسن قانون لتنضم كندا إلى عدد قليل من الدول الغربية التي تسمح بهذه الممارسة.

وقال رئيس الوزراء إنه يتوقع من البرلمان الوفاء بالموعد النهائي.