حديقة حيوان أمريكية تقتل غوريلا نادر لإنقاذ طفل (Live Leak)

أطلقت حديقة حيوان وسط غرب الولايات المتحدة، يوم السبت، الرصاص على ذكر غوريلا نادر بعد أن جذب طفلاً صغيراً تسلل إلى القفص.

وقال مدير حديقة حيوان سينسيناتي إن حيوان الغوريلا، الذي يزن أكثر من 180 كيلوغراماً، احتجز الطفل البالغ من العمر 4 سنوات لنحو 10 دقائق قبل إطلاق النار عليه من قبل فريق التعامل مع الحيوانات الخطرة، ما أدى إلى مقتل الغوريلا.

وقال مدير حديقة الحيوان، ثايان ماينارد، للصحفيين إن الصبي الصغير زحف عبر قفص الغوريلا ومر عبر بعض الشجيرات وسقط في خندق، لافتاً إلى أن ذكر الغوريلا البالغ من العمر 17 عاماً، نزل إلى الخندق وجذب الطفل.

وأوضح أن الطفل لم يتعرض للهجوم، إلا أنه بالتأكيد كان في خطر، وبدا أن هناك موقفا يهدد حياته، مشيراً إلى أن فريق التعامل مع الحيوانات الخطرة استخدم القوة المميتة بدلا من المهدئات، حيث إن تأثير العقاقير قد لا يكون فورياً ما كان سيعرض الطفل لمزيد من الخطر.

وذكرت شبكة "دبليو إل دبليو تي 5" التلفزيونية المحلية أنه تم نقل الطفل إلى المستشفى مصاباً بجروح خطيرة، ولم يتم الإعلان عن اسمه، كما لم تكشف المستشفى عن تفاصيل بشأن حالته الصحية.

وقال ماينارد "إنه يوم حزين، فالقرار لم يؤخذ باستخفاف، وإن غوريلا الأراضي المنخفضة من الحيوانات المهددة بالانقراض، ولا يوجد عدد كبير منها في الأسر، لكنها كانت النهاية السليمة للموقف".

ونشر موقع لايف ليك "Live Leak" مقطعاً مصوراً يظهر لحظات وقوع الطفل في الخندق وهو يبكي بمجرد اتجاه الغوريلا نحوه حتى وقفت أمامه وبدأت تحركه مع سماع أصوات استغاثة من المتواجدين بالمكان.