بدء فحص حطام الطائرة المصرية المنكوبة

أعلنت مصادر مطلعة بلجنة التحقيق الرسمية في سقوط طائرة مصر للطيران البدء في فحص الحطام الذى تم انتشاله ودراسة صور أجهزة الرادار اليونانية.

وكانت طائرة مصر للطيران سقطت في مياه البحر المتوسط خلال رحلتها رقم 804 قبل 10 أيام خلال رحلتها من باريس إلى القاهرة.

وقالت المصادر "قام فريق فنى من لجنة التحقيق بفحص الأجزاء التي تم انتشالها من حطام الطائرة المنكوبة تمهيدا لنقله إلى أحد الأماكن القريبة من لجنة التحقيق في القاهرة وإجراء المزيد من الفحص والدراسة بمشاركة أساتذة الفلزات لكشف لغز الحادث كما بدأت اللجنة في دراسة الصور والتسجيلات التي قدمتها السلطات اليونانية والخاصة بمرور الطائرة في الأجواء اليونانية ومقارنتها بما تم تسجيله من صور لأجهزة الرادار المصرية خاصة في الدقائق الأخيرة وقبل اختفاء الطائرة المصرية".

وقالت المصادر إن فريقا من المحققين الفرنسيين "يواصل العمل مع المحققين المصريين لدراسة كل المعلومات التي تم تجميعها والخاصة بالطائرة بينما يتابع محقق يوناني غير مقيم التحقيقات التي تجرى، وستتواصل التحقيقات بشكل يومي والتنسيق مع فرق البحث والإنقاذ التي تتواجد في موقع سقوط الطائرة بحثا عن الصندوقين الأسودين".