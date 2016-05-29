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بالصور: طفل مصري يعود لأحضان أمه بعد اختطافه 13 عاماً

29/5/2016
الطفل يعود لأحضان أمه بعد 13 عاماً من الاختطاف

بعد اختفاء 13 سنة، نجحت الأجهزة الأمنية بإحدى محافظات مصر من إعادة طفل لأسرته بعد اختفائه منذ عام 2003، وتمكنت الشرطة من ضبط المختطِفة.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن محافظة الشرقية قد تلقت بلاغاً من ربة منزل، بسابقة قيامها بالإبلاغ بخطف نجلها محمد خلال عام 2003، والذى كان يبلغ من العمر ثمان شهور ونصف آنذاك.

وتعود الواقعة إلى أن الأم تعرفت على إحدى السيدات حال تواجدها بأحد المراكز الطبية بالمحافظة، وحال توجههما سوياً لشراء بعض المستلزمات غافلتها وهربت بالطفل، ولم تتمكن من العثور عليها حتى الآن.

وفى الآونة الأخيرة دأبت إحدى بناتها نشر واقعة خطف شقيقها على عددٍ من مواقع وصفحات التواصل الاجتماعي، إلى أن ورد لها على أحد المواقع رد باشتباه وجود الصبى المذكور بإحدى القرى التابعة لذات المحافظة.

وتمكنت الشرطة من تحديد مكان الصبي المذكور وتبين أنه مقيم لدى إحدى السيدات الأرامل بإحدى القرى التابعة لمركز الزقازيق بمحافظة الشرقية، وعقب تقنين الإجراءات الأمنية  اللازمة، تم ضبط المذكورة والصبى الذى يقيم معها على أنه نجلها، وبمناقشتها اعترفت بارتكاب الواقعة عام 2003 بالاشتراك مع زوجها المتوفى.
 
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