اليوم .. توقُع إطلاق أقدم أسير مصري بسجون إسرائيل

إسرائيل تفرج عن أقدم أسير مصري لديها اليوم

من المقرر أن تفرج السلطات الإسرائيلية، اليوم الأحد، عن محمد حسن عثمان السيد (39 عاماً) وهو أقدم أسير مصري في السجون الإسرائيلية.

ومن المتوقع أن ينقل الأسير المصري من سجنه مباشرة إلى الأراضي المصرية.

وكان السيد قد اعتقل وأدين بمحاولة قتل إسرائيليين وعمل في صفوف المقاومة الفلسطينية حيث حكمت عليه السلطات الإسرائيلية بالسجن لمدة 13 عاما في عام 2003.

والأسير المصري هو من سكان القاهرة، وكان قد اعتقل في قطاع غزة بتاريخ 29 مايو/أيار 2003 خلال محاولته تنفيذ عملية إلقاء قنبلة على جنود الاحتلال الموجودين على حاجز "أبوهولى" وسط القطاع، وتم اعتقاله في حينها ونقله إلى سجن عسقلان .

وأشارت وزارة شؤون الأسرى والمحررين إلى أنه كان من المتوقع إطلاق سراح الأسير المصري يوم الخميس على حاجز بيت حانون/ايرز.

ولفتت الوزارة إلى أن الأسير المصري سيمكث في قطاع غزة عدة أيام لاستقبال مهنئيه ثم العودة إلى منزل ذويه في مصر، علماً بأن والدته كانت قد توفيت خلال فترة اعتقاله عام 2013.

وطالب مركز أسرى فلسطين للدراسات، بتنظيم استقبال مهيب للأسير، لأنه عربي مصري، يعبر عن أصالة الشعب المصري، ومساندته لقضية فلسطين، وكذلك طالب حكومة مصر بتقديم التسهيلات اللازمة، لمحمد السيد، من أجل أن يعود إلى وطنه وأهله بعد غياب في سجون الاحتلال.