البث الحي
منوعات

اليوم .. توقُع إطلاق أقدم أسير مصري بسجون إسرائيل

29/5/2016
 
إسرائيل تفرج عن أقدم أسير مصري لديها اليوم

من المقرر أن تفرج السلطات الإسرائيلية، اليوم الأحد، عن محمد حسن عثمان السيد (39 عاماً) وهو أقدم أسير مصري في السجون الإسرائيلية.

ومن المتوقع أن ينقل الأسير المصري من سجنه مباشرة إلى الأراضي المصرية.

وكان السيد قد اعتقل وأدين بمحاولة قتل إسرائيليين وعمل في صفوف المقاومة الفلسطينية حيث حكمت عليه السلطات الإسرائيلية بالسجن لمدة 13 عاما في عام 2003.

والأسير المصري هو من سكان القاهرة، وكان قد اعتقل في قطاع غزة بتاريخ 29 مايو/أيار 2003 خلال محاولته تنفيذ عملية إلقاء قنبلة على جنود الاحتلال الموجودين على حاجز "أبوهولى" وسط القطاع، وتم اعتقاله في حينها ونقله إلى سجن عسقلان .

وأشارت وزارة شؤون الأسرى والمحررين إلى أنه كان من المتوقع إطلاق سراح الأسير المصري يوم الخميس على حاجز بيت حانون/ايرز.

ولفتت الوزارة إلى أن الأسير المصري سيمكث في قطاع غزة عدة أيام لاستقبال مهنئيه ثم العودة إلى منزل ذويه في مصر، علماً بأن والدته كانت قد توفيت خلال فترة اعتقاله عام 2013.

وطالب مركز أسرى فلسطين للدراسات، بتنظيم استقبال مهيب للأسير، لأنه عربي مصري، يعبر عن أصالة الشعب المصري، ومساندته لقضية فلسطين، وكذلك طالب حكومة مصر بتقديم التسهيلات اللازمة، لمحمد السيد، من أجل أن يعود إلى وطنه وأهله بعد غياب في سجون الاحتلال.

 

المصدر : الجزيرة مباشر
المزيد من منوعات

بارتفاع 50 مترا.. شاب يدخل "غينيس" بأسرع تسلق للحبل (فيديو)

الرياضي الجنوب أفريقي "توماس بتلر فان توندر" موسوعة غينيس للأرقام القياسية، بأسرع تسلق للحبل

فندق باريسي مهجور جراء كورونا يفتح أبوابه للمشردين (صور)

يمثل الفندق قاعدة آمنة يمكن من خلالها محاولة إعادة بناء حياة جددية للمهاجرين وطالبي اللجوء (رويترز)

هجوم على إعلامية مصرية بسبب تعذيبها ثعلب صحراوي على الهواء (فيديو)

ثعلب بين يدي صياد في حلقة البرنامج (موافع التواصل)

طفل سوداني يحتج على إغلاق مراكز تحفيظ القرآن الكريم (فيديو)

صورة أرشيفية ( مواقع التواصل الاجتماعي)
الأكثر قراءة

أذربيجان تعلن عدد قتلى جنودها في نزاع كاراباخ

قوة "حفظ السلام" الروسية في إقليم ناغورني كاراباخ (روتيرز)

لاعب يعتدي على الحكم بضربة بهلوانية والجمهور يشاركه (فيديو)

لاعب يعتدى على الحكم بضربة بهلوانية (مواقع التواصل الإجتماعي)

هل يشهد العالم نهاية فيروس كورونا قريبا؟

حتى مساء الخميس، تجاوز عدد مصابي كورونا بالعالم، 65 مليونا و200 ألفا (رويترز)

وليد الجاسم.. أول فنان إماراتي يصل إسرائيل بعد التطبيع (فيديو)

المطرب الإماراتي وليد الجاسم وصل إلى إسرائيل (مواقع التواصل الاجتماعي)