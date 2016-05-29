العربي: إسرائيل آخر معاقل "الفاشية والتمييز العنصري"

نبيل العربي – أرشيف

اعتبر الأمين العام للجامعة العربية "نبيل العربي"، أن إسرائيل آخر معاقل "الفاشية والاستعمار والتمييز العنصري" في العالم، وذلك خلال اجتماع للجامعة العربية على مستوى الوزراء ناقش المبادرة الفرنسية للسلام في الشرق الاوسط.

وأعلنت فرنسا أنها ستستضيف في يونيو/حزيران المقبل اجتماعا دوليا حول عملية السلام بحضور الدول الكبرى وفي غياب الإسرائيليين والفلسطينيين. والهدف بحسب باريس هو التمهيد لعقد مؤتمر في الخريف يشارك فيه الطرفان.

واضاف "العربي"، أن "المواقف المتعنتة للحكومة الاسرائيلية الحالية تعرقل كافة المبادرات المطروحة لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية".