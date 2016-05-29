الشرطة الإسرائيلية توصي بمحاكمة زوجة نتنياهو

الشرطة الإسرائيلية توصي بمحاكمة سارة نتنياهو (AP)

أوصت الشرطة الإسرائيلية، بتقديم لائحة اتهام بحق سارة نتنياهو، زوجة رئيس الوزراء الإسرائيلي، في القضية المعروفة إعلامياً باسم "منازل رئيس الوزراء"، بحسب الإذاعة الإسرائيلية.

وذكرت الشرطة أنها تمتلك قاعدة أدلة وإثباتات تسمح لها بتقديم لوائح اتهام ضد 3 متورطين في القضية المعروفة بقضية "مقر إقامة نتنياهو"، وهم سارة نتنياهو، ونائب مدير عام مكتب رئيس الوزراء، عزرا سيدوف، والكهربائي، آفي فحيما.

من جانبها، قالت الناطقة باسم الشرطة الإسرائيلية، لوبا السمري، في بيان اليوم الأحد، إن الشرطة انتهت من تحقيقاتها في ملف سكن رئيس الحكومة، والتي باشرت التحقيقات فيها، خلال شهر فبراير/شباط عام 2015، بعد حصولها على مصادقة من المستشار القضائي للحكومة والنائب العام.

وأضافت أن التحقيقات تمحورت في عدد من المسائل، منها ارتكاب تجاوزات وجرائم جنائية، شملت شبهات الحصول على غرض نصباً واحتيالاً، والاحتيال، وكذلك خيانة للأمانة العامة، ولم تشر الشرطة في بيانها إلى توصيتها الصريحة بتقديم لائحة اتهام بحق زوجة نتنياهو.

وسبق أن استجوبت الشرطة الإسرائيلية، سارة نتنياهو في 31 ديسمبر/كانون الأول 2015، للاشتباه في استخدامها مع زوجها أموالاً عامة لأغراض خاصة.

وتعلقت التحقيقات بتهمة "استخدام الأموال العامة من قبل الزوجين لإقامتهم الشخصية في مدينة قيسارية.