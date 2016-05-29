الخرافي الكويتية: إلغاء مفاوضات بيع أمريكانا لأدبتيو

قالت شركة الخير الوطنية للأسهم والعقارات التابعة لمجموعة الخرافي اليوم الأحد إنه لم يتم التوصل لاتفاق بشأن بيع أسهمها في الشركة الكويتية للأغذية (أمريكانا) لمجموعة أدبتيو التي يقودها رجل الأعمال الاماراتي محمد العبار.

ونقلت أمريكانا في بيان لبورصة الكويت عن شركة الخير قولها "إنه قد تم الاتفاق بين الطرفين على إلغاء المفاوضات بهذا الشأن."

وأوقفت بورصة الكويت تداول سهم أمريكانا قبل نشر إفصاح الشركة.

وقالت عائلة الخرافي الكويتية أكبر المساهمين في أمريكانا في 4 فبراير/ شباط إنها وقعت اتفاقا مبدئيا لبيع حصتها إلى مجموعة أدبتيو بعد إجراء الفحص النافي للجهالة والحصول على موافقة مجلس إدارة أمريكانا والجهات التنظيمية.

واستكملت شركة الاستثمار الخليجية الفحص النافي للجهالة في أبريل/ نيسان، وقال رئيس مجلس إدارة شركة الأغذية الكويتية في وقت لاحق من ذلك الشهر إن عدم طلب الشركة تمديد فترة الفحص أمر إيجابي.

وكانت أدبتيو تجمع قرضا قيمته 1.5 مليار دولار للمساهمة في تمويل عملية الاستحواذ.

وحظيت الشركة بدعم من بنك سيتي؛ لكنه انسحب بسبب مخاوف تتعلق بأنشطة أمريكانا في إيران وفقا لما ذكرته مصادر لرويترز في 28 أبريل/ نيسان. وتولت البنوك المتبقية في الصفقة بعد ذلك حصة سيتي في التمويل.