الجبير: إيران طلبت إجراءات "غير مقبولة" لموسم الحج

اعتبر وزير الخارجية السعودي عادل الجبير أن بعض الإجراءات التي طلبتها إيران خلال موسم الحج "غير مقبول".

تصريحات الجبير جاءت (الأحد) في مؤتمر صحافي مع نظيره البريطاني فيليب هاموند في جدة، وذلك بعد ساعات من تأكيد طهران أنها لن ترسل حجاجا إلى مكة المكرمة هذا العام.

وقال الجبير: "كل سنة يتم التفاهم والتشاور مع الدول ويتم توقيع مذكرات تفاهم بهذا الشأن لضمان أمن وسلامة حجاج بيت الله الحرام".

وأضاف: "إيران رفضت أن توقع هذه المذكرة، وكانت تطالب بحق إجراء شبه مظاهرات وكانت تطالب بأن يكون لها مزايا تخرج عن إطار التنظيم العادي". ما كان سيتسبب بـ"فوضى خلال فترة الحج، وهذا أمر غير مقبول".

كانت مؤسسة الحج والزيارة الإيرانية أعلنت الأحد أن "الإيرانيين سيحرمون من أداء هذه الفريضة الدينية للعام الجاري" بسبب "عدم التوصل إلى اتفاق" بين البلدين.

لكن الجبير شدد على أن السعودية قدمت تسهيلات عدة.

وأوضح أن الرياض وافقت على أن يكون لطهران "تمثيل في جدة عن طريق السفارة السويسرية للتعامل مع أي ظروف تحصل للحجاج الإيرانيين" وأن المملكة وافقت على ذلك رغم قطع العلاقات.

وقطعت المملكة علاقاتها الدبلوماسية والتجارية بإيران منذ مطلع العام الجاري.

لكنه أضاف أن الإيرانيين رغم ذلك "رفضوا أن يوقعوا مذكرة التفاهم ورجعوا لبلادهم".

وكان وفد إيراني زار السعودية الأسبوع الماضي للاتفاق حول ترتيبات الحج، غير أنه غادر الجمعة دون تحقيق نتيجة.

وكانت هذه الزيارة الثانية خلال الأسابيع الماضية، بعد زيارة سابقة لم يتم خلالها التوصل لاتفاق.

وكرر الوزير السعودي موقف بلاده بضرورة "ألا يكون هناك أي تسييس للحج" وأن الرياض "لا تمنع أحدا من أداء هذه الفريضة".