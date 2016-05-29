البث الحي
منوعات

الجبير: إيران طلبت إجراءات "غير مقبولة" لموسم الحج

29/5/2016

اعتبر وزير الخارجية السعودي عادل الجبير أن بعض الإجراءات التي طلبتها إيران خلال موسم الحج "غير مقبول".

تصريحات الجبير جاءت (الأحد) في مؤتمر صحافي مع نظيره البريطاني فيليب هاموند في جدة، وذلك بعد ساعات من تأكيد طهران أنها لن ترسل حجاجا إلى مكة المكرمة هذا العام.

وقال الجبير: "كل سنة يتم التفاهم والتشاور مع الدول ويتم توقيع مذكرات تفاهم بهذا الشأن لضمان أمن وسلامة حجاج بيت الله الحرام".

وأضاف: "إيران رفضت أن توقع هذه المذكرة، وكانت تطالب بحق إجراء شبه مظاهرات وكانت تطالب بأن يكون لها مزايا تخرج عن إطار التنظيم العادي". ما كان سيتسبب بـ"فوضى خلال فترة الحج، وهذا أمر غير مقبول".

كانت مؤسسة الحج والزيارة الإيرانية أعلنت الأحد أن "الإيرانيين سيحرمون من أداء هذه الفريضة الدينية للعام الجاري" بسبب "عدم التوصل إلى اتفاق" بين البلدين.

لكن الجبير شدد على أن السعودية قدمت تسهيلات عدة.

وأوضح أن الرياض وافقت على أن يكون لطهران "تمثيل في جدة عن طريق السفارة السويسرية للتعامل مع أي ظروف تحصل للحجاج الإيرانيين" وأن المملكة وافقت على ذلك رغم قطع العلاقات.

وقطعت المملكة علاقاتها الدبلوماسية والتجارية بإيران منذ مطلع العام الجاري.

لكنه أضاف أن الإيرانيين رغم ذلك "رفضوا أن يوقعوا مذكرة التفاهم ورجعوا لبلادهم".

وكان وفد إيراني زار السعودية الأسبوع الماضي للاتفاق حول ترتيبات الحج، غير أنه غادر الجمعة دون تحقيق نتيجة.

وكانت هذه الزيارة الثانية خلال الأسابيع الماضية، بعد زيارة سابقة لم يتم خلالها التوصل لاتفاق.

وكرر الوزير السعودي موقف بلاده بضرورة "ألا يكون هناك أي تسييس للحج" وأن الرياض "لا تمنع أحدا من أداء هذه الفريضة".

المزيد من منوعات

بارتفاع 50 مترا.. شاب يدخل "غينيس" بأسرع تسلق للحبل (فيديو)

الرياضي الجنوب أفريقي "توماس بتلر فان توندر" موسوعة غينيس للأرقام القياسية، بأسرع تسلق للحبل

فندق باريسي مهجور جراء كورونا يفتح أبوابه للمشردين (صور)

يمثل الفندق قاعدة آمنة يمكن من خلالها محاولة إعادة بناء حياة جددية للمهاجرين وطالبي اللجوء (رويترز)

هجوم على إعلامية مصرية بسبب تعذيبها ثعلب صحراوي على الهواء (فيديو)

ثعلب بين يدي صياد في حلقة البرنامج (موافع التواصل)

طفل سوداني يحتج على إغلاق مراكز تحفيظ القرآن الكريم (فيديو)

صورة أرشيفية ( مواقع التواصل الاجتماعي)
الأكثر قراءة

أذربيجان تعلن عدد قتلى جنودها في نزاع كاراباخ

قوة "حفظ السلام" الروسية في إقليم ناغورني كاراباخ (روتيرز)

لاعب يعتدي على الحكم بضربة بهلوانية والجمهور يشاركه (فيديو)

لاعب يعتدى على الحكم بضربة بهلوانية (مواقع التواصل الإجتماعي)

هل يشهد العالم نهاية فيروس كورونا قريبا؟

حتى مساء الخميس، تجاوز عدد مصابي كورونا بالعالم، 65 مليونا و200 ألفا (رويترز)

وليد الجاسم.. أول فنان إماراتي يصل إسرائيل بعد التطبيع (فيديو)

المطرب الإماراتي وليد الجاسم وصل إلى إسرائيل (مواقع التواصل الاجتماعي)