البث الحي
منوعات

التحفظ على أموال 65 من أعضاء "جماعة الإخوان" بمصر

29/5/2016

لجنة التحفظ وإدارة أموال جماعة الإخوان المسلمين بمصر – أرشيف

أعلنت السلطات المصرية، اليوم الأحد، التحفظ على أموال "65" شخصًا من المنتمين لـ"جماعة الإخوان المسلمين".

وقالت "لجنة التحفظ وإدارة أموال جماعة الإخــوان" وهي لجنة قضائية مشكلة من قبل الحكومة المصرية، إنها أصدرت قرارا بإغلاق شركة صرافة والتحفظ على أموال كانت في هذه الشركة تقدر بنحو 9 ملايين جنيه مصري.

وأضافت اللجنة أنها قررت التحفظ على "12" جهة تنوعت ما بين شركات عقارية وسياحية ومراكز علاجية بمحافظتي القاهرة والإسكندرية

وأشار البيان إلى أن اللجنة قامت بتغيير الإدارات التنفيذية لـ "4" شركات في مجالات بينها صناعة الدواء، والتشييد العقاري.

وأوضحت اللجنة أنها تنسق مع وزارة التعليم بشأن إعادة هيكلة جميع المدارس المتحفظ عليها سابقا والتي كانت يديرها أشخاص محسوبون على جماعة الإخوان بمعرفة اللجنة، والبالغ عددها 110 مدرسة، وتعيين قيادات مؤهلة ومدربة لإدارة هذه المدارس، في إطار الاستعداد للعام الدراسي الجديد 2016/2017.

ولم تكشف اللجنة الحكومية تفاصيل عن أسماء الأشخاص اللذين تم التحفظ على أموالهم، فيما كشفت عن أسماء الشركات والمراكز الطبية فقط.

وفي سبتمبر/ أيلول 2013 أصدرت "محكمة القاهرة للأمور المستعجلة" حكمًا بـ "حظر جماعة الإخوان المسلمين في مصر، وأية مؤسسة متفرعة منها، أو تابعة لها، والتحفظ على جميع أموالها العقارية، والسائلة، والمنقولة".

وبناءً على هذه الحكم القضائي، شكّلت الحكومة المصرية في يناير/كانون الثاني 2014، لجنة لإدارة الأموال والشركات والجمعيات المملوكة لـ"لجماعة الإخوان" تحت مسمى "لجنة التحفظ وإدارة أموال جماعة الإخــوان".

ومنذ ذلك التاريخ، أصدرت اللجنة ذاتها عدد من قرارات التحفظ دون أن تقدم بيانات إجمالية عن حجم الموجودات والأموال التي تتحفظ عليها.

المزيد من منوعات

بارتفاع 50 مترا.. شاب يدخل "غينيس" بأسرع تسلق للحبل (فيديو)

الرياضي الجنوب أفريقي "توماس بتلر فان توندر" موسوعة غينيس للأرقام القياسية، بأسرع تسلق للحبل

فندق باريسي مهجور جراء كورونا يفتح أبوابه للمشردين (صور)

يمثل الفندق قاعدة آمنة يمكن من خلالها محاولة إعادة بناء حياة جددية للمهاجرين وطالبي اللجوء (رويترز)

هجوم على إعلامية مصرية بسبب تعذيبها ثعلب صحراوي على الهواء (فيديو)

ثعلب بين يدي صياد في حلقة البرنامج (موافع التواصل)

طفل سوداني يحتج على إغلاق مراكز تحفيظ القرآن الكريم (فيديو)

صورة أرشيفية ( مواقع التواصل الاجتماعي)
الأكثر قراءة

أذربيجان تعلن عدد قتلى جنودها في نزاع كاراباخ

قوة "حفظ السلام" الروسية في إقليم ناغورني كاراباخ (روتيرز)

لاعب يعتدي على الحكم بضربة بهلوانية والجمهور يشاركه (فيديو)

لاعب يعتدى على الحكم بضربة بهلوانية (مواقع التواصل الإجتماعي)

هل يشهد العالم نهاية فيروس كورونا قريبا؟

حتى مساء الخميس، تجاوز عدد مصابي كورونا بالعالم، 65 مليونا و200 ألفا (رويترز)

وليد الجاسم.. أول فنان إماراتي يصل إسرائيل بعد التطبيع (فيديو)

المطرب الإماراتي وليد الجاسم وصل إلى إسرائيل (مواقع التواصل الاجتماعي)