اغتصاب فتاة وتعليق جثتها فوق شجرة بالهند

متهمون في قبضة الشرطة بتهمة اغتصاب فتاة عام 2012 (الفرنسية)

أعلنت الشرطة الهندية اليوم الأحد أن ثلاثة رجال اغتصبوا فتاة، 15 عاما، وقتلوها ثم علقوا جثتها في شجرة.

وقد جرى اعتقال اثنين مشتبه بهما لصلتهما بالجريمة التي وقعت في منطقة باهراش في ولاية اوتار براديش ليلة أمس الأول الجمعة.

وقال ساليك رام رئيس شرطة المنطقة هاتفيا إن رجالا اختطفوا الفتاة من مكان قريب من قريتها، وقاموا باغتصابها ثم خنقها حتى الموت.

وأضاف أن الرجال قاموا بعد ذلك بتعليق جثتها في شجرة، لتبدو أنها انتحرت، وأشار إلى أن الاختبارات الطبية أكدت تعرضها للاغتصاب.

يذكر أن جرائم الاغتصاب والهجمات التي تستهدف النساء أصبحت محط اهتمام في الهند منذ تعرض طالبة للاغتصاب على يد عصابة على متن حافلة في نيودلهي عام 2012.

