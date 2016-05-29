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إيران لن ترسل مواطنيها للحج هذا العام

29/5/2016

قال وزير الثقافة والإرشاد الإيراني علي جنتي إنه "من غير الممكن أداء مناسك الحج هذا العام بالنسبة للحجاج الإيرانيين".

ونقلت وسائل إعلام إيرانية عنه القول :"كان من المقرر أن ننتظر حتى اليوم الأحد ليرد المسؤولون السعوديون على النقاط التي طرحها الوفد الإيراني … لكن أداء شعيرة الحج بات غير ممكن".

وقال إن منظمة الحج والزيارة ستصدر بيانا غدا الاثنين تعلن موقفها بهذا الشأن.

وأصدرت منظمة الحج والزيارة الإيرانية بيانا اليوم شرحت فيه "أسباب إلغاء الحج بالنسبة للحجاج الإيرانيين لهذا العام". وأرجعت إيران الأسباب للأوضاع السياسية بين البلدين.

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