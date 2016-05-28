هال سيتي يتخطى شيفيلد ونزداي ويصعد للدوري الإنجليزي

عاد فريق هال سيتي إلى الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بعد موسم واحد قضاه في دوري الدرجة الأولى (تشامبيون شيب) عقب فوزه 1 / صفر على شيفيلد وينزداي في الدور الأخير للملحق الفاصل للصعود اليوم السبت على ملعب ويمبلي العريق بالعاصمة لندن.

ووصفت المباراة بأنها الأكثر جلبا للمكاسب المالية على صعيد كرة القدم العالمية حيث يحصل الفائز فيها على 170 مليون جنيه إسترليني على الأقل (248.59 مليون دولار). ونظرا لكون كافة الأمور على المحك اهتم الفريقان بالتأمين الدفاعي في بداية اللقاء الذي حضره نحو 70 ألف متفرج.

وعجز الفريقان عن هز الشباك خلال الشوط الأول الذي انتهى بالتعادل السلبي، قبل أن يتقمص محمد ديامي دور البطولة في المباراة بعدما سجل هدف هال الوحيد في الدقيقة 72 من قذيفة رائعة من خارج منطقة الجزاء، سكنت الزاوية اليسرى العليا لمرمى شيفيلد.

والتحق هال سيتي، الذي احتل المركز الرابع في ترتيب دوري الدرجة الأولى هذا الموسم، بفريق بيرنلي بطل المسابقة ووصيفه ميدلسبره، ليصبح الفريق الثالث المتأهل للدوري الممتاز (بريميير ليج).

يذكر أن لوائح تشامبيون شيب تنص على تأهل البطل ووصيفه للدوري الممتاز مباشرة فيما تخوض الفرق التي احتلت المراكز من الثالث إلى السادس تصفيات تأهيلية لتحديد الفريق الثالث الصاعد لبريميير ليج.

وكان هال قد تغلب على ديربي كاونتي، صاحب المركز الخامس 3 / 2 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب في الدور الأول لملحق الصعود، فيما اجتاز شيفيلد، الذي احتل المركز السادس، عقبة برايتون صاحب المركز الثالث بنتيجة 3 / 1 في مجموع المباراتين.