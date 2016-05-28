مصر: السجن 5 سنوات لصفوت الشريف في قضية فساد

صفوت الشريف رئيس مجلس الشورى المصري في عهد مبارك – الجزيرة

قضت محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة صفوت الشريف، رئيس مجلس الشورى المصري، في عهد الرئيس المخلوع حسنى مبارك، ونجله إيهاب (مخلى سبيلهما) بالسجن 5 سنوات لكل منهما، ومعاقبة نجله الهارب أشرف بالسجن 10 سنوات وذلك لاتهامهم بالكسب غير المشروع واستغلال النفوذ في تحقيق ثروات طائلة بطرق غير مشروعة.

كما قضت المحكمة بتغريمهم 209 ملايين و78 ألف و454 جنيها مصريا حوالي (230 ألف دولار) ودفع مثل هذا المبلغ قيمة تربح زوجة الشريف، وألزمتهم بالمصاريف الجنائية.

وتغيب الشريف ونجليه عن جلسة اليوم.

وكان جهاز الكسب غير المشروع قد أحال صفوت الشريف ونجليه إيهاب وأشرف إلى محكمة الجنايات، لاتهامهم بتحقيق كسب غير مشروع قدره 300 مليون جنيه، وطالبهم الجهاز برد 600 مليون جنيه تمثل قيمة الكسب غير المشروع المتهمين بتحقيقه وغرامة مساوية له، مع سرعة ضبط المتهم الهارب أشرف صفوت الشريف وحبسه احتياطيًا على ذمة القضية وفقًا للأمر الصادر بهذا الشأن للشرطة الجنائية الدولية "الإنتربول".

وكانت محكمة النقض قضت بإلغاء الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة الشريف بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات وتغريمه 36 مليونًا و367 ألف جنيه، وإلزامه برد المبلغ، حيث أمرت محكمة النقض بإعادة محاكمته أمام محكمة غير التي أصدرت حكمها بالإدانة.

وكشفت التحقيقات أن "الشريف" حقق كسبًا غير مشروع قدره 300 مليون جنيه، وكان سبيله في تحقيق ذلك الكسب هو استغلاله مواقعه الوظيفية التي تولاها منذ أن كان رئيسًا للهيئة العامة للاستعلامات، مرورًا برئاسته اتحاد الإذاعة والتليفزيون، ووزيرًا للإعلام ورئيس مجلس الشورى.

وأظهرت التحقيقات، أن من صور استغلال صفوت الشريف للوظيفة ملكيته للعديد من العقارات سواء أراضي فضاء أو زراعية أو فيلات أو شقق سكنية في أماكن متعددة بأنحاء الجمهورية، وكانت معظمها مملوكة للدولة ولجهات عامة، وحصل عليها بأثمان بخسة.