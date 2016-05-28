البث الحي
منوعات

قلق في الأرجنتين بعد إصابة ميسي

28/5/2016

ليونيل ميسي ، غيتي

شعر القائمون على منتخب الأرجنتين بالقلق بعد استبدال ليونيل ميسي بسبب مشكلة في الظهر خلال مباراة ودية انتهت بفوز الأرجنتين 1-صفر على هندوراس في إطار الاستعداد لخوض نسخة المئوية من كأس كوبا أمريكا لكرة القدم أمس الجمعة.

وخرج ميسي في الدقيقة 64 من المباراة التي أقيمت في سان خوان بعد اصطدام مع لاعب هندوراس البديل أوليفر مورازان قبل عشرة أيام من مباراة الأرجنتين الأولي في كوبا أمريكا ضمن المجموعة الرابعة أمام تشيلي حاملة اللقب.

وبعد ذلك أكد الفريق أن الإصابة غير خطيرة قائلا عبر تويتر إن ميسي "أصيب بكدمات في الجزء الأسفل من الظهر والضلوع."

وأحرز جونزالو هيغوين هدف المباراة الوحيد.

وفي مباريات ودية أخرى استعدادا لكوبا أمريكا التي ستقام ما بين الثالث و26 من يونيو/ حزيران المقبل في الولايات المتحدة فازت أوروغواي 3-1 على  ترينيداد وتوباغو بفضل هدفين من لاعبها ادينسون كافاني في حين فازت جاميكا على تشيلي 2-1.

وأحرز هيغوين هدف الفوز للأرجنتين بعد مرور نصف ساعة من بداية المباراة بتسديدة قوية بالقدم اليسرى بعدما تلقى عرضية أرضية من اليسار مررها إليه ماركوس روخو.

وفي المجموعة الرابعة ستلتقي الأرجنتين مع تشيلي وبوليفيا وبنما.

ونجح منتخب أوروغواي الذي لعب بدون نجمه المصاب لويس سواريز في قلب تأخره بهدف عندما أحرز كافاني هدف التعادل في الدقيقة 26 من ركلة جزاء وأضاف الهدف الثاني له ولبلاده في الدقيقة 39.

وعزز ماتياس فيسينو تقدم أوروغواي في الدقيقة السابعة من الشوط الثاني عندما أحرز هدفه الدولي الأول.

وتقدمت جاميكا على تشيلي بفضل هدفين من كلايتون دونالدسون وسايمون دوكينز قبل أن يقلص نيكولاس كاستيو لاعب تشيلي الفارق.

 

المزيد من منوعات

بارتفاع 50 مترا.. شاب يدخل "غينيس" بأسرع تسلق للحبل (فيديو)

الرياضي الجنوب أفريقي "توماس بتلر فان توندر" موسوعة غينيس للأرقام القياسية، بأسرع تسلق للحبل

فندق باريسي مهجور جراء كورونا يفتح أبوابه للمشردين (صور)

يمثل الفندق قاعدة آمنة يمكن من خلالها محاولة إعادة بناء حياة جددية للمهاجرين وطالبي اللجوء (رويترز)

هجوم على إعلامية مصرية بسبب تعذيبها ثعلب صحراوي على الهواء (فيديو)

ثعلب بين يدي صياد في حلقة البرنامج (موافع التواصل)

طفل سوداني يحتج على إغلاق مراكز تحفيظ القرآن الكريم (فيديو)

صورة أرشيفية ( مواقع التواصل الاجتماعي)
الأكثر قراءة

أذربيجان تعلن عدد قتلى جنودها في نزاع كاراباخ

قوة "حفظ السلام" الروسية في إقليم ناغورني كاراباخ (روتيرز)

نجمة هوليود سكارليت جوهانسن تطالب بالإفراج عن معتقلين مصريين (فيديو)

الممثلة الأمريكية سكارليت جوهانسون (مواقع التواصل)

لاعب يعتدي على الحكم بضربة بهلوانية والجمهور يشاركه (فيديو)

لاعب يعتدى على الحكم بضربة بهلوانية (مواقع التواصل الإجتماعي)

هل يشهد العالم نهاية فيروس كورونا قريبا؟

حتى مساء الخميس، تجاوز عدد مصابي كورونا بالعالم، 65 مليونا و200 ألفا (رويترز)