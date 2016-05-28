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صاعقة تضرب حديقة في باريس وتصيب 8 أطفال

28/5/2016

صاعقة تضرب حديقة في باريس وتصيب 8 أطفال

أصيب أحد عشر شخصا بينهم ثمانية أطفال على الأقل بعد ظهر السبت حين ضربت صاعقة حديقة في باريس، وفق ما أفادت أجهزة الإسعاف والسلطات، علما بأن بعض الأطفال جروحهم بليغة.

وقال مركز الشرطة إن ستة أشخاص بينهم أربعة أطفال حالتهم "حرجة جدا" لافتا إلى أن المصابين الخمسة الآخرين في حالة "حرجة نسبيا" وقد نقلوا جميعا إلى المستشفى.

وأضاف أن الأطفال كانوا يحتفلون بعيد ميلاد في حديقة مونسو بشمال غرب العاصمة حين بدأ المطر. وقالت المسؤولة المحلية كارين طيب إن "الأطفال احتموا بشجرة".

وتراوح أعمار الأطفال الجرحى بين سبعة و14 عاما.

وفي وقت سابق، صرح مساعد عمدة المنطقة فانسان بالادي لقناة "اي تيلي" بأن الحادث أسفر عن أحد عشر جريحا بينهم عشرة أطفال.

وأوضح المتحدث باسم جهاز الإطفاء في باريس أريك مولان أن الأطفال لم يصابوا جراء سقوط شجرة.

وفي ألمانيا ضربت صاعقة ملعبا لكرة القدم بغرب البلاد السبت ما أدى إلى إصابة 35 شخصا، جروح ثلاثة منهم خطيرة، بحسب ما أوردت وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ). 

ووقع الحادث في ختام مباراة لكرة القدم للأطفال في مدينة هوبستايدتن، حسبما نقلت الوكالة عن الشرطة.

وأصيب حكم المباراة إصابة مباشرة بالصاعقة ونقل إلى المستشفى، كما أصيب بالغان آخران بجروح خطيرة.

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