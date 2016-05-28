شاهد: "مناورة هيمليتش" ينقذ عجوزًا من الاختناق لأول مرة

قال متحدث باسم مركز لرعاية المسنين بمدينة سينسيناتي في ولاية أوهايو الأمريكية، إن الطبيب هنري هيمليتش، وهو جراح من المدينة يبلغ من العمر 96 عاماً ويُنسب إليه فضل ابتكار أسلوب لإنقاذ حياة المرضى يحمل اسمه، استخدم هذا الأسلوب الأسبوع الماضي لأول مرة لإنقاذ زميلة له بالمركز بعد إصابتها بالاختناق أثناء تناولها للطعام.

وقال المتحدث كين بالي إن هيمليتش -الذي أوضح خلال ظهوره في عدة لقاءات تلفزيونية محلية الطريقة التي شاعت تسميتها "مناورة هيمليتش" لإخراج الطعام من مجرى الهواء- لم يسبق له مطلقاً استخدام تلك الطريقة في حالة طارئة.

لكن في يوم الاثنين كان هيمليتش يجلس على مائدة عشاء مشتركة في دار دويبري -وهي مركز راق لرعاية المسنين في سينسيناتي يعيش به- ولاحظ زميلة مقيمة معه بالمركز تدعى باتي ريس (87 عاماً) تعاني ألماً أثناء تناولها شطيرة هامبرغر مفتوحة.

واندفع هيمليتش من على مقعده ولف ذراعيه حولها وضغط على بطنها من أسفل القفص الصدري متتبعا بذلك تعليماته الموضحة على ملصقات يُطلب وضعها في أغلب المطاعم بالولايات المتحدة بالرغم من أن بعض القوانين أوقفت التقيد بذلك.

وقال هيمليتش في لقاء مصور نشرته بالي التي تدير دار دويبري "بعد ثلاث ضغطات خرجت قطعة اللحم هذه ومن ثم بدأت (باتي) التنفس.. تغير وجهها بالكامل".