شاهد: لحظة سقوط قذيفة هاون على حي سكني بالفلوجة

بث نشطاء عراقيون على مواقع التواصل الاجتماعي مقطعاً مصوراً يوثق لحظة سقوط قذيفة هاون على حي سكني بالفلوجة صباح اليوم السبت.

وبدأت القوات العراقية مسنودة بمليشيات الحشد الشعبي وقوات الحشد العشائري معركة لاستعادة مدينة الفلوجة الخاضعة لسيطرة تنظيم الدولة منذ مطلع العام 2014.

وكانت مليشيات الحشد الشعبي في العراق قامت، أمس الجمعة، بتفجير جامع الكرمة الكبير، وحرق دائرة الجنسية والأحوال المدنية وسط بلدة الكرمة قرب الفلوجة.

كما أحرقت جامع إبراهيم الحسون في منطقة الرشاد شرقي البلدة، وقامت المليشيات بعمليات سلب ونهب وإحراق منازل المدنيين وسط الكرمة.