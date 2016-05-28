شاهد: "خناقة شوارع" بين أستراليين بسبب قضية الهجرة

وقعت اشتباكات بين محتجين مناهضين للعنصرية وآخرين مناهضين للهجرة في مدينة ملبورن جنوبي أستراليا اليوم السبت.

واضطرت عناصر شرطة مكافحة الشغب إلى استخدام رذاذ الفلفل للفصل بين المتظاهرين، الذين التف غطى بعضهم وجهه والتف بالأعلام الأسترالية، كما اعتقلت الشرطة سبعة من المتظاهرين.

ووقعت الاشتباكات بين الجانبين بينما كانا ينظمان مسيرات في ضاحية كوبورغ، حيث استخدم الجانبان سواري الأعلام في الاعتداء على بعضهم البعض.

وندد قائد شرطة ولاية فيكتوريا شارون كاودن بالعنف واتهم بعض المحتجين بارتكاب "سلوك جبان".

وأعلن كادون أن خمسة من بين المعتقلين ارتكبوا مخالفات من بينها الاعتداء على عناصر الشرطة وعرقلة عملها، مشيرا إلى أن الاثنين الآخرين كانا يحملان سكاكين وأسلحة أخرى.