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شاهد: ثالث هبوط ناجح للصاروخ فالكون 9

28/5/2016

تمكن صاروخ فالكون 9 التابع لشركة سبيس إكس من تحقيق ثالث هبوط ناجح له بعد أن استقرت المرحلة الأولى منه على منصة تبعد 643 كيلومتر قبالة سواحل ولاية فلوريدا بعد ثماني دقائق من اطلاقه من قاعدة كاب كانيفرال الجوية.

وكان الصاروخ يحمل قمر اتصالات لتغطية منطقة جنوب وجنوب شرق آسيا.

وتريد شركة سبيس إكس إعادة تدوير صواريخ الدفع لخفض تكلفة الإطلاق وفتح المجال أمام نقل الحمولات والأفراد إلى الفضاء.

وتعد ناسا أحد أضخم عملاء شركة سبيس إكس، حيث تقوم برحلات لإرسال مؤن لمحطة الفضاء الدولية وتهدف إلى نقل رواد الفضاء أيضا العام القادم.

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