شاهد: تشييع جنازة شهيد فلسطيني بعد شهرين من استشهاده

شيع شيع مئات الفلسطينيين جثمان الشهيد الفلسطيني "عبد الفتاح الشريف" الذي قتله جندي إسرائيلي بدم بارد قبل شهرين، في اعتداء أثار انتقادات واسعة لانتهاكات قوات الاحتلال بحق الفلسطينيين.

وشيع الفلسطينيون جنازة الشهيد عبد الفتاح الشريف (21 عاما) ملفوفا بالعلم الفلسطيني إلى مثواه الأخير بمدينة الخليل بالضفة الغربية.

وظلت إسرائيل تحتجز جثمان الشريف طوال أكثر من شهرين منذ استشهاده في 24 من مارس/آذار الماضي، قبل أن تسلمه لذويه أمس الجمعة.

وكان الشريف قد أصيب بعدما أطلق جنود الاحتلال النار عليه هو وشاب فلسطيني آخر بزعم طعنهما جنديا إسرائيليا في الخليل.

ورغم إصابته بجروح خطيرة فقد أطلق جندي إسرائيلي النار على رأسه من مسافة قصيرة، فاستشهد على الفور.

وأثار انتشار فيديو الواقعة انتقادات حادة لممارسات قوات الاحتلال الإسرائيلي، ما اضطر الاحتلال إلى إحالة الجندي مطلق النار، ويدعى "إليئور أزاريا" إلى محاكمة عسكرية، لم يتم الفصل فيها حتى الآن.