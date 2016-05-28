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شاهد: القرضاوي يدعو لتقويم هجري موحد لصيام المسلمين

28/5/2016

قال الدكتور يوسف القرضاوي، رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، إن الشرع يدعم الحساب الفلكي والآيات القرآنية في هذا الأمر كثيرة، ولابد من استخدامها لصالح توحيد الأمة، وتابع: "نسعى لتوحيد الأمة الإسلامية حول التقويم الهجري فنصوم جميعاً في يوم واحد ونفطر في يوم واحد".

وأضاف، خلال كلمته في مؤتمر بإسطنبول حول توحيد التقويم الهجري (السبت)، أن الإسلام دين العلم ولا يوجد دين احتوى العـلم مثل الدين الإسلامي العظيم، والمسلمون كانوا من أوائل المتصدرين في علم الفلك، لافتاً إلى أن الأمة الإسلامية مدعوة لصيام شهر رمضان والاختلاف في تحديده بدأ من عهد الصحابة.

 وأشار "القرضاوي" إلى أن توحيد التقويم على مستوى العالم الإسلامي يعترضه بعـض العقبات بعضها علمي والآخر فقهي، ومـن أحد الـشروط المطلوبة لبدء صيام رمضان هو رؤية الهلال من قبل جمع غفير من المسلمين، كما أن اتساع رقعة العالم الإسلامي تجعل من الصعب اتحاد المسلمين حول رؤية الهلال ثم بدء الصوم معـاً.

وتابع: "اتفقنا مسبقاً أن نأخذ بالحساب الفلكـي لبدء الصوم في حالة انتفاء رؤية الهلال وليس ثبوت رؤيته، كما أن علم الفلك تقدم جداً وأصبح الخطأ فيه أمر تقريباً غير وارد فلماذا لا نعتمده لتوحيد تقويمنا الهجري".

وأكد "القرضاوي" أن نصرة الإسلام تأتي بتضافر جهود المسلمين والـمـسلمات معـاً، مشدداً على دور المرأة المسلمة، كما دعا العلماء إلى السماح للمرأة بأن تصلي التراويح في المسجد لما لهذا من أثر نفسي عظيم عليها.

 

المصدر : الجزيرة مباشر
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