شاهد: أصيب بالبرد 3 مرات فقط خلال 31 عاماً! فما السبب؟

قال الدكتور رايموند فرانسيس، مؤلف الكتاب الأكثر جدلاً "كي لا تمرض مجدداً"، إنه أصيب بالبرد 3 مرات فقط خلال 31 عاماً! معتبراً أن "السكَّر" هو عدو الإنسان الأول.

وأضاف، خلال استضافته عبر نافذة "ساعة صباح" على موقع الجزيرة مباشر، إنه يتناول السكر بشكل شخصي 4 مرات فقط على مدار العام وذلك في أوقات الضرورة القصوى.

وأشار "فرانسيس" إلى أن تناول الفواكه أفضل من العصائر الطبيعية، داعياً إلى منع تناول السكر نهائياً، ودائماً ما يردد لمن يأتون إلى محاضراته "اضربوا بالسكر عرض الحائط".

وأكد أن ملعقة واحدة من السكر تخفض مناعة الإنسان من 6 إلى 8 ساعات، لافتاً إلى أنه يعتقد أن ثمة مرض واحد يصاب به الإنسان وهو عدم قدرة خلية الإنسان على التعافي من أية أمراض.

وأوضح "فرانسيس" أنه يتعين على الإنسان الآن تناول 20 جزرة ليحصل على احتياجاته من "الزنك" بدلاً من جزرة واحدة كما كان قبل 50 عاماً، حيث إن خصائص الأرض ونسبة المعادن فيها قد تغيرت.