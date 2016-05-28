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بايرن ميونخ يرفض انتقال ليفاندوفسكي إلى الريال

28/5/2016

قال رئيس نادي بايرن ميونخ الألماني لكرة القدم كارل-هاينز رومينيجه إن مهاجم الفريق البولندي روبرت ليفاندوفسكي، 27 عاما، ليس للبيع وإنه لن يسمح له بالرحيل أيا كان العرض المقدم، مؤكدا أن ليفاندوفسكي سيلعب لبايرن في الموسم المقبل.

وجاءت تصريحات رومينيجه بعد أن كشف اللاعب ومدير أعماله عن مباحثات للانتقال إلى ريال مدريد الإسباني.

ويرتبط ليفاندوفسكي، الذي تصدر قائمة هدافي الدوري الألماني للموسم الأخير برصيد 30 هدفا، بعقد مع بايرن ميونيخ بطل الدوري والكأس حتى 2019.

ولعب ليفاندوفسكي لبروسيا دورتموند أربعة مواسم قبل أن ينتقل إلى بايرن ميونخ عام 2014.

ونقلت وكالة الأنباء الألمانية عن مجلة شبيغل أن من المتوقع أن يمتد عقد ليفاندوفسكي مع ريال مدريد لستة أعوام مقابل 200 مليون يورو "222 مليون دولار" للاعب فيما تبلغ قيمة صفقة انتقاله 50 مليون يورو.

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