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الغارديان تعتذر عن تغطية "مفبركة" لمراسلها بالقاهرة

27/5/2016

الغارديان قالت إن ميتون خان ثقتها

اعتذرت صحيفة الغارديان البريطانية لقرائها عما وصفته بالفبركة التي ارتكبها أحد مراسليها بالقطعة ويدعى جوزيف ميتون في عدد من التقارير الصحفية ومقالات الرأي التي كتبها للصحيفة من القاهرة.

وقالت الصحيفة البريطانية في الاعتذار الذي صدر بعنوان "ملحوظة للقراء بشأن مراسل خان ثقتنا" إنها أجرت مراجعة وتدقيقا لنحو خمسين مقابلة أجراها ميتون مع أشخاص ضمن تغطيته الصحفية من القاهرة، بعدما شكت بعض المصادر من أنهم لم يدلوا بأي تصريحات له.

 وأوضحت الغارديان أن عملية التدقيق شملت مقالات الرأي التي كتبها ميتون أو تغطيته الإخبارية من القاهرة، كما استخدمت محققا مستقلا للمساهمة في هذا التحقيق.

 وأضافت أن هذا التحقيق كشف أن عشرات المصادر التي نقل عنها لم يتسن العثور عليها، بينما نفى آخرون أن يكونوا قد أدلوا بالتصريحات التي نسبها لهم.

وقالت الصحيفة: "نريد أن نعتذر للأشخاص الذين تم تزييف كلماتهم أو تفسيرها بشكل خطأ. نريد أن نعتذر إليكم قراءنا على الأخطاء التي وقعت هنا، ونأمل ألا يؤدي هذا إلى الإضرار بالثقة التي وضعتموها في الغارديان. ونؤكد لكم أن أداءنا سيصبح أفضل".

 

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