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إيطاليا تعتزم بيع السجون القديمة لبناء أخرى جديدة

28/5/2016

قال وزير العدل الإيطالي إن بلاده تعتزم بيع سجون تاريخية تضم ما يربو على ثلاثة آلاف نزيل في روما وميلانو ونابولي من أجل بناء سجون أخرى جديدة.

وقالت صحيفة لا ريبوبليكا اليوم السبت إن سجن سان فيتوري بميلانو الذي افتتح في عام 1879 ويضم نحو 750 سجينا وسجن ريجينا كويلي في روما الذي شيد في القرن السابع عشر ويضم أكثر من 600 نزيل وسجن بوجوريالي في نابولي التي يعود تاريخ افتتاحه إلى عام 1914 ويضم نحو ألفي سجين يمكن تحويلها إلى فنادق أو مساكن خاصة.

ومواقع تلك السجون فريدة في قلب المدن حيث يقع سجن ريجينا كويلي على ضفاف نهر التيبر في حي تراستيفيري السياحي الشهير في روما.

وقال وزير العدل أندريا أورلاندو لصحيفة لا ريبوبليكا إن العائد من بيع السجون سيستخدم في بناء سجون أكبر وحديثة أكثر خارج المدن.

وتعاني سجون إيطاليا من التكدس إذ أنها تضم نحو 54 ألفا في حين أن طاقتها الاستيعابية لا تزيد على 50 ألفا.

ويصوت سكان المدن الثلاث في يونيو حزيران لاختيار رؤساء البلديات والحكومات المحلية. وقال أورلاندو إن المحادثات مع رؤساء البلديات الجدد بشأن بيع السجون ستبدأ بعد الانتخابات مباشرة.

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