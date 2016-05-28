أجواء حماسية في ميلانو قبيل نهائي دوري أبطال أوروبا

تجمع عشاق كرة القدم في ساحة بيازا ديل دومو بمدينة ميلانو الإيطالية اليوم (السبت) لمشاهدة كأس الأندية الأوروبية أبطال الدوري، قبل ساعات من انطلاق المباراة النهائية للبطولة.

وتقام المباراة النهائية في الساعة 6:45 مساء السبت بتوقيت غرينتش بين ناديي ريال مدريد وأتلتيكو مدريد الإسبانيين.

وقبل ساعات من انطلاق المباراة تم إحضار الكأس في صندوق محمي إلى ساحة بيازا ديل دومو، حيث سمح للجماهير بالتقاط الصور للكأس التي سيتنافس عليها الفريقان.

وكان ريال مدريد قد فاز بنسخة 2014 بعد تغلبه على فريق أتلتيكو مدريد في النهائي الذي أقيم في لشبونة بإسبانيا بأربعة أهداف مقابل هدف واحد بعد خوض شوطين إضافيين.

ويتطلع فريق أتلتيكو للانتقام من هزيمته القاسية وتحقيق اللقب للمرة الأولى في تاريخ مسابقة دوري أبطال أوروبا.