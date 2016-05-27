ميليشيا الحشد الشعبي تحرق مسجدين في الفلوجة

قوات عراقية تحتفل بالدخول إلى منطقة الكرمة بالفلوجة (رويترز)

قالت مصادر في الحشد العشائري وشهود عيان، إن مليشيات الحشد الشعبي في العراق قامت بتفجير جامع الكرمة الكبير، وحرق دائرة الجنسية والأحوال المدنية وسط بلدة الكرمة قرب الفلوجة.

وأحرقت مليشيات الحشد الشعبي أيضا جامع إبراهيم الحسون في منطقة الرشاد شرقي البلدة، كما قامت المليشيات بعمليات سلب ونهب وإحراق منازل المدنيين وسط الكرمة.

من جهتها شجبت هيئة علماء المسلمين في العراق بشدة إقدام مليشيا الحشد الشعبي على تخريب المسجدين.

وقالت الهيئة في بيان إن هذه العملية "تمت تنفيذا لتوجيهات طائفية بتوجيه مباشر من إيران".

وبدأت القوات العراقية مسنودة بمليشيات الحشد الشعبي وقوات الحشد العشائري معركة لاستعادة مدينة الفلوجة الخاضعة لسيطرة تنظيم الدولة الإسلامية منذ مطلع العام 2014.