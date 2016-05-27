مصادر: لا إشارات من الطائرة المصرية منذ تحطمها

طائرة تابعة لمصر للطيران – رويترز

قالت مصادر مقربة من التحقيق اليوم الجمعة إنه لم يجر استقبال أي إشارات من طائرة مصر للطيران المنكوبة منذ اليوم الذي تحطمت فيه في البحر المتوسط الأسبوع الماضي.

وأبلغت المصادر بأن إشارة التقطت يوم التحطم من جهاز البث الخاص بتحديد المواقع في حالات الطوارئ أتاحت للمسؤولين تحديد منطقة بحث محددة لكن لم يرصد أي شيء جديد منذ ذلك الحين.

وقال مصدر مقرب من التحقيق "لا يوجد شيء منذ اليوم الأول".

وبعد مرور أسبوع على سقوط طائرة مصر للطيران وهي من طراز "إيرباص أيه "320 في البحر وعلى متنها 66 شخصا بينهم 30 مصريا و15 فرنسيا، ليس لدى المحققين صورة واضحة بعد عما دار في اللحظات الأخيرة قبل سقوطها.

وذكرت مصادر في لجنة التحقيق أن سفينة فرنسية مزودة بأجهزة متخصصة في التقاط ذبذبات الصناديق السوداء للطائرات وصلت إلى المنطقة التي سقطت فيها الطائرة.

وقال المصدر إن الشركة الفرنسية ستتولى البحث في أعماق المتوسط في "أربع أو خمس" مناطق داخل نطاق خمسة كيلومترات يتوقع وجود الصندوقين الأسودين فيها مع توسعة المساحة في حال عدم التقاط الإشارات الصادرة من الصندوقين.

وتعمل فرق البحث على مدار اليوم لانتشال الصندوقين الأسودين اللذين يحتويان على معلومات أساسية في تحديد مصير الرحلة رقم 804 وذلك لأن الذبذبات الصادرة منهما تتوقف في غضون 30 يوما.