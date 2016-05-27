مسؤول تركي: أمريكا رفضت تزويدنا بالسلاح فصنعناه

إسماعيل دمير وكيل وزارة الدفاع التركية

قال وكيل وزارة الدفاع التركية لشؤون الصناعات العسكرية "إسماعيل دمير" إن رفض الولايات المتحدة الأمريكية "بعض المشاريع (صناعات عسكرية) الحساسة المشتركة مع تركيا"، دفع بلاده إلى تفعيل تلك المشاريع بمفردها.

وقال "دمير" في كلمة له خلال ندوة نظمها المجلس الأطلسي (مؤسسة فكرية بواشنطن) الخميس، إن "تركيا حققت خطوات قوية ومستقلة فيما يتعلق بمجال الصناعات الدفاعية".

وأضاف المسؤول التركي "نشكر الولايات المتحدة على رفضها بعض المشاريع، لأن هذا الأمر دفعنا إلى تطوير منظوماتنا الخاصة". مشيرًا أن "تركيا أقدمت على تطوير أنظمة طائرات بدون طيار مسلحة، بعد رفض واشنطن للمشروع ذاته، قبل عدة أعوام.

وشدد دمير، على أن بلاده "حققت نجاحًا كبيرًا في تعزيز الصناعة الدفاعية والهجومية" مشيرا إلى أهمية ذلك في الحرب ضد المنظمات "الإرهابية".

وأشار دمير إلى أن "أنقرة لم تلق الدعم الكافي من الولايات المتحدة الأمريكية في حربها ضد الإرهاب"، مضيفًا أن "الكونغرس الأمريكي تردد في بيع طائرات بدون طيار وبعض الذخائر الموجهة خلال الحرب التي تخوضها تركيا العضو في حلف شمال الأطلسي (الناتو)، ضد الإرهاب".

وأوضح أن بلاده لن تشتري طائرات بدون طيار مسلحة من الولايات المتحدة الأمريكية بعد اليوم، قائلًا "لقد أُغلق ذلك الملف بالنسبة لنا بشكل كامل"، لكنه أكد على ضرورة الاستمرار في تنمية "العلاقات الاستراتيجية" بين أنقرة وواشنطن.

ولفت دمير، إلى أن الهدف النهائي لتركيا هو الاستقلال التام في الصناعات العسكرية والتكنولوجية، وأنها ستكون في عام 2020 بموضع يتيح لها إنتاج مقاتلاتها الحربية بنفسها، مبينًا أنهم سيتعاونون مع شركات دولية فيما يتعلق بإنتاج هذه المقاتلات، بشرط أن تخلو العقود من أي بند يحدّ من صلاحيات بلاده.

يُذكر أن قوات الأمن التركية، تشن عمليات مشتركة واسعة ضد مقاتلي حزب العمال الكردستاني منذ منتصف مارس/ آذار الماضي، في عدة ولايات جنوب شرقي البلاد، من أجل الحفاظ على أرواح وممتلكات المواطنين، وتفكيك مفخخات، وردم خنادق، وإزالة حواجز أقامها مسلحو المنظمة في عدة أحياء بالمدن.

كما يشن سلاح الجو التركي هجمات على مواقع لحزب العمال في شمال العراق وخاصة في "جبال قنديل" التي تتخذها المنظمة الإرهابية مقرًا لها، وتقصف أيضًا عبر مدفعيتها مواقع لتنظيم الدولة الذي يستهدف تركيا عبر إطلاق قذائف مدفعية من سوريا لمدن تركية جنوبي البلاد.