مركز حقوقي: معتقل مصري يواجه الموت البطيء في سجون النظام

الدكتور محمد عبد الغني المعتقل بسجن الزقازيق

قال مركز الشهاب لحقوق الإنسان في مصر، إن إدارة سجن الزقازيق العمومي مستمرة في رفضها نقل الدكتور "محمد عبد الغني" أستاذ الرمد بكلية الطب جامعة الزقازيق، للمستشفى ومنعه من إجراء العمليات اللازمة له.

وأضاف المركز على صفحته بموقع فيسبوك، إن عبد الغني يعاني من آلام سل العظام وما أحدثه من أورام، وأنه بحاجة ماسة لإجراء عملية دعامات نتيجة كسر بالعمود الفقري ويرتدي قفص حديدي لمنع حركة الفقرات لحين إجراء العملية، ورغم ذلك يتم وضع القيود في يده مع السرير، إضافة إلى تدهور حالة قلبه، حيث يعاني من ضعف شديد في عضلة القلب، وكفاءة قلبه 20% ويعاني انزلاقا غضروفيا، كما أن وزنه الآن أقل من 50 كيلوغراما.

وناشدت أسرة "عبد الغني" المنظمات الحقوقية داخل مصر وخارجها بالتدخل الفوري لإنقاذ حياته، مطالبة بنقله إلى المستشفى لتلقي العلاج وإجراء العمليات اللازمة، ومحملة السلطات المصرية وإدارة سجن الزقازيق العمومي المسؤولية الكاملة عن سلامته.