فرنسا مهددة بإضراب وسائل النقل خلال بطولة أوربا

احتجاج عمالي بمدينة دونج غربي فرنسا

قال الاتحاد العام لعمال فرنسا إنه سيعطل نقل البضائع والنقل العام أثناء كأس الأمم الأوربية لكرة القدم 2016 لحين سحب قانون العمل المثير للجدل.

وقال مدير قسم النقل في الاتحاد العام لعمال فرنسا باتريس كلو: "قررنا أن يدعو الاتحاد لإضرابات في كل يوم تقام فيه مباراة في المدن المعنية".

وأضاف كلو: "تقرر أنه مادام هذا القانون يمس اقتصاد العمال فإننا سنضر اقتصاد اليورو لحين سحب القانون".

وأوضح أن القطاعات المعنية بالإضراب هي نقل السلع الثقيلة والنقل العام وعربات الإسعاف وسيارات جمع النفايات.

وتبدأ البطولة في 10 من يونيو/حزيران، ويتوقع أن تشهد فرنسا تدفق نحو سبعة ملايين زائر لمشاهدة مباريات البطولة التي تستمر شهرا.

وتعترض اتحادات العمال في فرنسا على قانون العمل المقترح من الحكومة، والذي يعتبرونه منحازا لأرباب الأعمال والشركات على حساب العمال والموظفين.